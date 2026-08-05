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05 de agosto de 2026 às 10:32

60 anos da Ponte 25 de abril: "Salazar perguntou se o nome dele na ponte ia estar aparafusado"

Ana Taborda destacou também uma investigação sobre o empreendimento de luxo Costa Terra, em Melides, noticiando que o loteamento impede o acesso público.

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