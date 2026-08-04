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04 de agosto de 2026 às 23:00

"Foi o deputado Francisco Gomes que me avisou": Ventura diz que Parlamento não o informou sobre o assalto ao gabinete

Ventura explicou que não é estranho que a porta do gabinete estivesse aberta, uma vez que todas as portas na zona nobre estavam abertas e tem por hábito assim estar.

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