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29 de julho de 2026 às 15:40

Os movimentos sociais radicais. Uma ameaça?

Os movimentos sociais radicais crescem num mundo cada vez mais polarizado. As causas – da esquerda à direita – voltaram em força às ruas; ou em organizações marginais. Da experiência do movimento “coletes amarelos” à atualidade, o professor catedrático José Filipe Pinto fala sobre os novos desafios e as ameaças que chegam com estes movimentos.

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Um podcast de Alexandre Malhado e João Amaral Santos; Imagem: Madalena Henriques; Edição: Nuno Carvalho; Grafismo: Cláudio Martins, Música: António Bokor Rogeiro; Coordenação: Catarina Cruz.

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