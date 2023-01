Conselho de Segurança - O desertor do grupo Wagner

Esta semana, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto discutem o impacto que pode ter para o desenrolar da guerra da deserção do comandante Andrei Medvedev do grupo Wagner. O que significa esta fuga e as acusações que o russo faz ao grupo de mercenários? Ato de propaganda da Ucrânia?



O podcast de política internacional da SÁBADO analisa ainda a detenção do ex-líder da máfia siciliana, Matteo Messina Denaro. Qual o impacto desta prisão depois de 30 anos de fuga para Itália e para a máfia?

