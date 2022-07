Conselho de Segurança - Episódio 6

O Conselho de Segurança debate, esta semana, os tiroteios em massa nos EUA. Só este ano já foram registados 321 mass shootings nos EUA. A "política do tiro" nos Estados Unidos sob a análise de Vasco Rato e João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto.



Houve ainda tempo para analisar as consequências da Conferência de Lugano, que juntou dezenas de governantes, incluindo o primeiro-ministro da Ucrânia, para debater o esforço financeiros e as prioridades da reconstrução da Ucrânia já durante a guerra e nós-conflito.

