Conselho de Segurança - Episódio 5

Esta semana no Conselho de Segurança, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto falam da revogação do direito ao aborto nos EUA, do resultado da cimeira da NATO, em Madrid, e os 25 anos da entrega de Hong Kong à China.

