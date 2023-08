Conselho de Segurança - Da cimeira dos BRICS à morte de Prigozhin

Nuno Tiago Pinto, João Carlos Barradas e Vasco Rato discutem esta semana vários temas, da cimeira dos BRICS que se destacou pelo alargamento a mais seis países, ao relatório da Human Rights Watch que acusa a Arábia Saudita de crimes contra a Humanidade, passando finalmente pela queda do avião a bordo do qual seguia o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

