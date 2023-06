Conselho de Segurança - A candidatura de Mike Pence e a explosão da barragem na Ucrânia

O anúncio da candidatura do ex-vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence, às primárias republicanas para a corrida à Casa Branca é o primeiro tema do podcast de política internacional da SÁBADO, esta semana.



Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam ainda o impacto e as consequências da explosão da barragem de Kakhovka no sul da Ucrânia. Dezenas de aldeias ficaram submersas e há ainda os riscos militares, como a explosão das minas que tinham sido enterradas nos terrenos agora inundados.

