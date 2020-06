Mais crónicas de João Pereira Coutinho

O medo nosso de cada dia 13-06-2020 Em 1918 e 1919, a impropriamente designada “gripe espanhola” terá ceifado 40 milhões de vidas. Como explicar, então, que as sociedades modernas estejam a tremer de medo com o inominável bicho?

Pobres e agradecidos 06-06-2020 Um dia, em Washington, apanhei um táxi. O motorista perguntou-me de onde vinha. Quando respondi, ele fez outra pergunta: “Conhece a Ana Gomes?” Pediu-me que, quando a voltasse a ver, lhe agradecesse todo o apoio que ela deu aos etíopes na luta contra a ditadura

Vícios de forma 30-05-2020 Uma democracia saudável encara o Estado social e a caridade humanitária como complementares. Mas Portugal não é uma democracia saudável; é um pátio de selvagens onde quem se mete com o Estado leva

Filmes de terror 23-05-2020 Uma pessoa pergunta: será que o dr. António Costa costuma falar com o pessoal da DGS? Ou o contacto que ele tem com a dra. Graça Freitas é bastante semelhante à relação de proximidade que manteve com o dr. Centeno no caso da transferência para o Novo Banco?

A vida inteira 16-05-2020 Quero o velho passado e não aceito menos do que o velho passado. Mas para isso não basta vencer o vírus. É preciso vencer os vírus que o vírus trouxe: estes seres igualmente microscópicos e daninhos que vão destruindo e parasitando o nosso imaginário

Falar pró boneco 09-05-2020 Quando Donald Trump aconselha os americanos a injectarem lixívia para derrotarem o bicharoco, estamos na presença do maior criminoso da história desde Átila, o Huno. Mas se o mesmo Átila telefona a Marcelo para celebrar com ele o nosso sucesso na luta contra o bicharoco, não há patriota que resista

Calamidades 02-05-2020 Para os verdadeiros democratas, o 25 de Abril é um dia “inteiro e limpo”. Para os camaradas, é o princípio de uma derrota. Vê-los, hoje, como donos da data e avaliadores da pureza democrática alheia até seria cómico se não fosse tão pornográfico

Milagres nacionais 25-04-2020 Em países que rondam os 10 milhões de habitantes, só perdemos para a Bélgica e para a Suécia, ou seja, perdemos para um caso terminal de incompetência e para um país que optou, veremos se acertadamente, por não impor nenhum confinamento às massas

A vida em suspenso 18-04-2020 Com um mês de cativeiro, e com a possibilidade de termos mais umas semanas na mesma situação, é hora de perguntar ao Governo o que fez ele com o sacrifício dos portugueses. Sobretudo quando, nos esforços da sua exclusiva lavra, o registo não é famoso

Estados de emergência 11-04-2020 O ponto de Rio sobre a banca não é económico. É político, ou melhor, populista – uma exploração do medo e do ressentimento dos portugueses contra a figura intemporal do banqueiro comedor. Nesse aspecto, Rio não é muito diferente de António Costa

A carteira e a vida 04-04-2020 O fanatismo de Louçã é tão intenso que o homem nem percebe o que significariam os famosos coronabonds. Com a mutualização da dívida viria também uma transferência do que resta da nossa soberania para Bruxelas, Frankfurt e Berlim. E com o Bloco de Esquerda a uivar à Lua

O médico e os monstros 28-03-2020 O que espanta, isso sim, é a forma suave, quase compreensiva, como o mundo olha para o comportamento de um regime que não merece a mais vaga confiança. Por mais luvas ou máscaras de protecção que agora despeje sobre a Europa

Ensaio sobre as cegueiras 21-03-2020 Itália não fica em Marte; os velhos e os doentes italianos não são lixo; não estamos em 1939. A crise económica que nos espera será nada quando comparada com o desastre moral em que a Europa se afoga novamente

Epidemias 14-03-2020 A crise de 2008 não inaugurou o ciclo “populista” nos EUA e na Europa; mas acelerou-o, com movimentos nacionalistas a proporem um regresso às respetivas fortalezas. Se foi assim em 2008, como será em 2020? Sobretudo se a economia mundial afundar sem remédio?

Os melhores dos melhores 07-03-2020 O dr. Ferro não aprende nada nem esquece nada: se Ventura é um pretexto para regressar aos entusiasmos anti-fascistas da adolescência, o dr. Ferro nem hesita. Sobre a castração química, por exemplo, o melhor é nem discutir o assunto