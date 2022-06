Oeste: na praia com a História

01 de junho Sofia Parissi com Ana Bela Ferreira

No centro da Lourinhã não há dúvidas sobre a importância dos gigantescos e extintos animais que marcaram uma época e que continuam a fazer furor no imaginário dos seres humanos. A Mostra Urbana de Dinossauros é um percurso com 12 réplicas à escala real de dinossauros e répteis e pode ser seguida, a par e passo, através de placas interpretativas (em português, inglês e Braile) que nos transportam para outros tempos.