A alta cozinha já brilha na costa alentejana

Há muito na natureza para descobrir à volta desta aldeia piscatória. Agora há também o Alma Nómada, no Costa do Vizir Beach Village.

Nem só da ilha do Pessegueiro vive Porto Covo, eternizado na canção de Rui Veloso com o mesmo nome. O Alma Nómada, restaurante do Costa do Vizir Beach Village, cujo menu foi criado pelo chef Joachim Koerper (o homem ao leme do Eleven, em Lisboa), é uma das mais recentes atrações da região.