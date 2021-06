Voltar a crescer com Aretha

O momento é icónico e está bem documentado. Aretha Franklin tem 24 anos e vai ao Muscle Shoals, o estúdio da Atlantic em Alabama, à procura do seu som. Quer mudar, encontrar alguma coisa nova. Fica surpreendida com os músicos que encontra - brancos e com ar nerd - e não se consegue soltar, para sequer começar a sua busca. É frustrante. O marido, presente na sessão, torna a situação ainda pior. Após muita persistência, Aretha lá se entrosa com os músicos no estúdio e nasce I Never Loved A Man (The Way I Love You). É um ponto de viragem na sua carreira. E é um grande momento de Genius: Aretha.