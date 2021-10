The Closer, que estreia esta terça feira, é o sexto espetáculo do norte americano a chegar à plataforma de streaming.

Depois de The Bird Revelation e de Sticks & Stones - os dois últimos especiais de comédia em 2017 e 2019 respetivamente -, Dave Chappelle regressa ao cardápio da gigante do streaming. The Closer, o sexto e último capítulo previsto no acordo que assinou com a Netflix em 2016 estreia esta terça.