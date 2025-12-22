Uma série para ver esta semana: 'Lugar 54 '

Na série portuguesa há drama, suspense, humor e violência. Sempre ancorados neste ponto fixo: o que muda não é o cenário, mas o tempo, as personagens e as circunstâncias que ali convergem.

Lugar 54 é uma série portuguesa, disponível na RTP Play, que parte de uma ideia em que todas as histórias acontecem no mesmo lugar: um parque de estacionamento.

Ao longo de cinco episódios a série propõe-nos cinco versões autónomas, cada uma com um tom e um género distinto. Há drama, suspense, humor e violência sempre ancorados neste ponto fixo: o que muda não é o cenário, mas o tempo, as personagens e as circunstâncias que ali convergem.

Lugar 54 interessa-se menos pela ação espetacular e mais pelas tensões. A série constrói-se quase como um exercício de observação sobre o acaso, sobre a fragilidade dos encontros e sobre o que pode acontecer num espaço que, à partida, não parece conter história nenhuma.

O elenco conta com nomes como Beatriz Godinho, Nuno Nolasco, João Nunes Monteiro, José Pimentão, Vicente Gil, Salvador Gil, Filipe Crawford, Marina Leonardo Carolina Passos Sousa, Miguel Amorim e Soren Hellerup.