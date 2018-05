Bruna Quintas: a actriz enquanto jovem estudante

A carregar o vídeo ...

Bruna Quintas tem 20 anos e um currículo que conta com mais títulos que a sua idade. A actriz estreou-se frente às câmaras aos 9 anos e desde então nunca mais parou de representar. Participou em dezenas de projectos nacionais, entre telenovelas, séries e filmes, e só fez teatro uma vez, com Filipe La Féria, mas diz que um dia vai voltar a pisar palcos: "Entretanto não voltou a surgir essa hipótese, mas acredito que tudo tem o seu momento. Ainda tenho muito tempo para fazer teatro. Ainda sou nova."Bruna concretizou bem cedo o sonho de ser actriz, que precocemente se revelou: aos 9 anos, ainda nem tinha chegado ao segundo ciclo do básico, já estava a gravar uma telenovela. Desde então, concilia trabalho e estudos, como gente grande: "Já passei mais anos a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo do que só a estudar", conclui a jovem, que actualmente está a tirar a licenciatura em Relações Internacionais. Depois de ter gravado dois filmes que vão estrear ainda este ano - Ruth (que relata a vinda do futebolista Eusébio, com um nome falso, de uma rapariga, para Portugal) e Linhas de Sangue (um filme de gangsters portugueses) -, Bruna vai concentrar-se agora em acabar o semestre com sucesso.Sobre estes projectos, afirma, em passeio no nosso Smart, que "adorou" filmar Ruth, em que interpreta a personagem que dá título ao filme. "Gostei muito de gravar este filme, de uma pessoa que é tão acarinhada pelos professores. Lembro-me que, quando consegui o papel, liguei ao meu pai só para lhe dizer que ia entrar num filme com o Eusébio", garante a actriz, que não liga a futebol: "Só vejo de vez em quando, os jogos da selecção... mas sei o que é um fora de jogo!"Capaz de separar a sua vida pessoal da profissional, conta que, por vezes, as pessoas a param na rua para a congratular pela personagem, ou dar um raspanete, quando não gostam de uma acção que teve, na telenovela. Desses episódios, há um particularmente marcante, que recorda, a rir: "Estava numa marcha de Lisboa e, quando ia a passar, a minha irmã disse a uma senhora que eu era irmã dela. Como a senhora não gostava da minha personagem, deu-lhe uma chapada."Esta rubrica tem o apoio à produção da smart