Comecemos pelo problema evidente para todos os que compraram um produto Huawei lançado em 2020, mas talvez menos visível para quem já venha utilizando um telemóvel desta mesma marca chinesa: a ausência de apps da Google, consequência de Trump ter colocado a Huawei numa lista de empresas com as quais as americanas não poderiam ter negócios. A decisão, de maio de 2019, não acarretou retroativos, pelo que só os novos Huawei foram afetados.Ora, vem isto a propósito do Huawei MatePad T8, um "grande" tablet de 8 polegadas que foi lançado abaixo de €100 e que se revelou uma surpresa agradável desde que saiu da caixa - pela qualidade do ecrã, pelo design e pelo toque metálico condizente com gadgets mais premium - até ao momento em que quis instalar algumas apps que já usava no smartphone de 2019.Não há Google Play Store mas há alternativas, como a Huawei Appgallery (com versões Huawei de algumas apps) ou o Petal Search, que cria um interface que contorna o bloqueio americano permitindo instalar a maioria das apps disponíveis para Android - ou versões web delas. É quase a mesma coisa, mas só quase.Essa é a grande limitação do MatePad T8 que, mesmo assim, continua a ser uma boa solução abaixo de €100 para quem procura um gadget para ver filmes, para os filhos pequenos se entreterem ou para ler um ebook, e com uma bateria capaz de aguentar um dia inteiro de utilização intensa.