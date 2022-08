Nobre Gosto: novo encontro de vinhos fortificados em Oeiras

É o primeiro evento do género no município, reunindo o Porto, o Madeira, os Moscatéis do Douro e de Setúbal e o generoso de Carcavelos, Villa Oeiras.

É já este fim de semana que decorre a primeira edição do Nobre Gosto, um evento dedicado aos vinhos doces e fortificados nacionais e que traz ao Palácio e Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, a presença do Vinho do Porto, do Vinho da Madeira, do Moscatel de Setúbal e do Moscatel do Douro, entre outros. O anfitrião é o Villa Oeiras, o vinho da Região Demarcada de Carcavelos, produzido pela Câmara Municipal.