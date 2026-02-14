Sábado – Pense por si

Pets

Quem disse que o romance é só para humanos? Estes cinco animais acasalam durante toda vida

Enquanto os humanos celebram o amor com flores e jantares românticos, há animais que dispensam gestos simbólicos e vivem relações que duram para sempre.

Capa da Sábado Edição 12 a 18 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de fevereiro
14 de fevereiro de 2026 às 11:28
Quem disse que o romance é só para humanos? Estes cinco animais acasalam para a vida
Quem disse que o romance é só para humanos? Estes cinco animais acasalam para a vida

No Dia dos Namorados fala-se de jantares românticos, flores e promessas eternas. Mas, fora do mundo humano, há espécies que levam o conceito de fidelidade ainda mais a sério. Há algumas que escolhem um companheiro e ficam juntas para toda a vida. Seja por sobrevivência, estratégia ou puro instinto, estas histórias provam que o amor duradouro não é exclusivo dos humanos. Conheça 5 animais que acasalam para a vida.

Leia mais no .

Tópicos acasalamento Jantar Romântico dia romântico Romântico
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

Quem disse que o romance é só para humanos? Estes cinco animais acasalam durante toda vida