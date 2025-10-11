Sábado – Pense por si

Lamber é sempre sinal de carinho? Descubra o que o seu cão quer comunicar através das lambidelas

Lamber pode ser sinal de afeto, uma chamada de atenção ou um alerta de saúde.

SÁBADO 11 de outubro de 2025 às 10:37
Os cães “falam” muito com a língua, e perceber o que significam as lambidelas pode evitar mal-entendidos e melhorar a convivência entre humano e patudo. Geralmente é um sinal de afeto para com o tutor, mas pode ter outros significados dependendo do contexto em que o cão se encontra. 

Na verdade, as lambidelas também pode ser um pedido de atenção: o cão lambe, o dono ri-se ou olha para ele, e o animal aprende que este truque resulta. Noutros casos, aponta pode servir para apontar para algo específico, como a trela, uma taça vazia, a porta fechada, e a lambidela vem acompanhada de olhar insistente e postura expectante.

Saiba mais no site do

