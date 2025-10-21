Sábado – Pense por si

Pets

Há um novo espaço 'pet-friendly' em Leiria. Conheça o Monge Pet Café

Fica no interior do restaurante Habitat e junta gastronomia, convívio e bem-estar animal.

21 de outubro de 2025

Leiria acabou de ganhar um espaço onde tutores e animais de estimação podem conviver à mesa, com um menu pensado para ambos. Chama-se Monge Pet Café e nasceu dentro do restaurante Habitat, juntando gastronomia, convívio e bem-estar animal. Um conceito pet friendly que quer crescer para outras regiões do país. 

