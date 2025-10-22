Sábado – Pense por si

Este é o Mal. Tem 5 anos, é um malamute do Alasca... e já pesa 82 quilos

Gigante no tamanho e na fofura que espalha por onde passa.

22 de outubro de 2025 às 11:55
Quando Amy Sharp escolheu o seu filhote de malamute-do-Alasca, nada indicava que ele se tornaria uma celebridade local. Cinco anos depois, Mal pesa 82 quilos e chama à atenção por onde passa.

