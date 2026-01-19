Sábado – Pense por si

Pets

Deve ou não ajustar a alimentação do seu animal no inverno? Saiba o que fazer para manter o seu pet em perfeita condição

Há tutores que ficam na dúvida se devem ou não aumentar a quantidade de ração diária. Mas tudo depende dos hábitos de vida de cada animal.

19 de janeiro de 2026 às 08:54
O inverno abre o apetite para aquela comida de conforto e podemos sentir mais necessidade de comer para nos mantermos quentes e com energia. E como os nossos animais, será que também há essa necessidade? A verdade é que, na maioria dos casos, não é preciso aumentar a quantidade de comida só porque está frio. Tudo depende se o seu animal se passa o dia no sofá ou se enfrenta o inverno lá fora, na rua.

