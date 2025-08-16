Sábado – Pense por si

Adotar um pet na idade sénior é uma decisão com mais benefícios do que possa imaginar

A altura da reforma é um momento de calma e descanso. Mas sabia que adotar um cão ou um gato pode ser uma das melhores decisões que pode tomar?

16 de agosto de 2025 às 10:22
Homem brinca com cão na praia num dia de sol
Homem brinca com cão na praia num dia de sol

Quando chegamos à idade sénior, conseguimos ter mais tempo para descansar, relaxar e aproveitar cada momento. Mas esse momento pode ser desfrutado a dois!

Leia o artigo na integra no site da Pets and Company.

