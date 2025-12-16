Próxima temporada de música da Culturgest vai da "vanguarda à eletrónica" em dez concertos

A programação, que promete ir "da vanguarda à eletrónica", soma dez concertos que atravessam universos da improvisação e do jazz.

Bruno Pernadas, Cara de Espelho, Lavoisier, Lucy Railton e A Winged Victory for the Sullen estão entre os nomes hoje anunciados pela Culturgest, em Lisboa, para a temporada de música a cumprir de fevereiro a maio de 2026.

Hedera 4tet e Vera Mantero, numa atuação conjunta, que cruza música e dança, fazem igualmente parte da temporada, juntando-se aos nomes já anunciados de Diamanda Galás, Oneohtrix Point Never e Tortoise.

A programação, que promete ir "da vanguarda à eletrónica", soma dez concertos que atravessam universos da improvisação e do jazz, da poesia contemporânea e das raízes tradicionais, às paisagens sonoras e do pós-rock.

A temporada de música abre a 11 de fevereiro com Diamanda Galás, num concerto já esgotado, integrado na sua nova digressão. A passagem da cantora por Portugal também inclui concertos no Theatro Circo, em Braga, em 14 de fevereiro, e na Casa da Música, no Porto, quatro dias mais tarde, segundo a sua agenda.

Bruno Pernadas, que lança o seu novo álbum, "unlikely, maybe", no início do ano, apresentar-se-á em 19 de fevereiro, num concerto que conta os músicos Margarida Campelo, António Quintino, João Correia, Diogo Alexandre, José Soares, Teresa Costa, Jéssica Pina, Eduardo Lála e a cantora convidada, Leonor Arnaut.

Os Cara de Espelho atuam em 05 de março, pouco mais de um mês após a edição do seu segundo álbum, "B", em 30 de janeiro. A banda de Carlos Guerreiro, Luís J Martins, Maria Antónia Mendes, Nuno Prata, Pedro da Silva Martins e Sérgio Nascimento segue "o caminho de trazer a canção de intervenção novamente para a ordem do dia", segundo o comunicado hoje lançado pela Culturgest.

O concerto dos Lavoisier, marcado para 12 de março, conta com os três novos elementos na banda, Patrícia Relvas e Roberto Afonso, que se juntaram a Diogo Sousa, Pedro Branco e Ricardo Dias Gomes.

A sua proposta também se centra no seu mais recente álbum, "era com h", assente em dez autores de dez poemas inéditos: Alice Neto de Sousa, Filipe Homem Fonseca, José Anjos, José Luís Peixoto, Maria Giulia Pinheiro, Maria do Rosário Pedreira, Nástio Mosquito, Nuno Miguel Guedes, Raquel Nobre Guerra e Vinicius Terra.

O projeto Hedera 4tet, que junta os violinos de Carlos Zíngaro, Bernardo Aguiar, David Magalhães Alves e Francisco Lima da Silva, desenvolve-se no campo da criação sonora, em articulação com outros artistas e disciplinas. Desta vez, para os concertos dos dias 01 e 02 de abril, conta com a coreógrafa e bailarina Vera Mantero, em espetáculos "u´nicos e verdadeiramente irrepetíveis", segundo a Culturgest.

Para duas semanas mais tarde, em 14 de abril, anuncia-se Oneohtrix Point Never, projeto do músico norte-americano Daniel Lopatin, autor premiado das bandas sonoras "Uncut Gems" e "Good Time", dos irmãos Safdie, assim como do mais recente "Marty Supreme". A sua atuação em Portugal integra-se numa digressão internacional assente no seu mais recente álbum, "Tranquilizer".

Os norte-americanos Tortoise e o seu pós-rock atuam em Lisboa em 20 de abril, no termo da digressão europeia do seu mais recente álbum, "Touch", um dia depois da atuação no Theatro Circo, em Braga.

A violoncelista britânica Lucy Railton, acompanhada pelos artistas visuais Charlie Hope e Rebecca Salvadori, apresentará em Lisboa, em 15 de maio, o espetáculo "Not A Word From Me", estreado este ano em Berlim, que resulta de uma encomenda de instituições e festivais europeus, entre os quais o Festival Semibreve, de Braga, onde o apresentou em outubro.

De acordo com a Culturgest, "Not A Word From Me" "expande o universo" da violoncelista e compositora, "em torno do som" e "da cuidada arquitetura do seu instrumento".

A temporada encerra em 29 de maio, com a dupla norte-americana A Winged Victory for the Sullen, do pianista e compositor Dustin O'Halloran e do guitarrista e compositor Adam Wiltzie (de Stars of the Lid).

Antes do início da nova temporada, a Culturgest recebe, em 21 de janeiro, Rafael Toral e o seu projeto "Traveling Light".