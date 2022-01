Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. "No Escuro" é um espetáculo dirigido a crianças que pretende desmistificar os medos e as dúvidas dos mais pequenos em relação ao universo desconhecido. Com interpretação de Raimundo Cosme e texto escrito pelo próprio e por Conan Osiris, que também assume a sonoplastia, "No Escuro" viajará por buracos negros, estrelas e vórtices, explorando o imaginário rico dos mais novos. A peça, para maiores de três anos, nasceu de uma investigação feita junto de crianças e tem apresentação marcada para as 16h de dia 23 de janeiro, domingo, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães (€2).