Rara primeira edição da banda desenhada do Super-Homem leiloada por 7,9 milhões de euros

Um exemplar da primeira edição do Super-Homem, descoberto por três irmãos enquanto limpavam o sótão da casa da sua falecida mãe, foi leiloado por 9,12 milhões de dólares (7,9 milhões de euros) este mês no Texas.

A casa de leilões divulgou que esta foi a banda desenhada mais cara alguma vez vendida, noticiou na segunda-feira a agência Associated Press (AP).

Os irmãos encontraram a revista numa caixa de cartão sob camadas de jornais velhos, pó e teias de aranha na casa da mãe, em São Francisco, no ano passado, juntamente com outras revistas raras que a mãe e os irmãos tinham colecionado no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.

Ela tinha dito aos filhos que tinha uma valiosa coleção de banda desenhada escondida, mas eles nunca a tinham visto até que colocaram a casa à venda e decidiram vasculhar a cave em busca de relíquias de família, contou Lon Allen, vice-presidente para as bandas desenhadas da Heritage Auctions.

Os irmãos descobriram a caixa com banda desenhada e enviaram uma mensagem para a casa de leilões, o que levou Allen a viajar para São Francisco no início deste ano para inspecionar o exemplar de "Super-Homem nº 1" e mostrá-lo a outros especialistas para avaliação.

"Estava simplesmente num sótão, dentro de uma caixa, poderia facilmente ter sido deitado fora, poderia facilmente ter sido destruído de mil maneiras diferentes", frisou Allen.

"Muita gente ficou entusiasmada porque reúne todos os fatores que um colecionador poderia desejar", acrescentou.

A banda desenhada "Superman nº 1", lançada em 1939 pela Detective Comics Inc., é um dos poucos exemplares existentes e encontra-se em excelente estado de conservação.

O 'Homem de Aço' foi o primeiro super-herói a entrar na cultura pop, o que, juntamente com a sua história improvável, ajudou a aumentar o valor do exemplar entre os colecionadores, garantiu Allen.

O anterior recorde para a banda desenhada mais cara do mundo tinha sido estabelecido no ano passado, quando um exemplar de "Action Comics nº 1" — que apresentou o Super-Homem ao mundo pela primeira vez como parte de uma antologia — foi vendido por 6 milhões de dólares (5,2 milhões de euros).

Em 2022, outro exemplar de "Super-Homem nº 1" foi vendido por 5,3 milhões de dólares (4,6 milhões de euros).

Um pequeno anúncio no interior da revista ajudou os especialistas a identificá-la como pertencente à primeira edição de 500.000 exemplares de Superman nº 1 alguma vez impressos. Allen estima que existam menos de 500 exemplares atualmente.

O exemplar não recebeu qualquer proteção especial, mas o clima frio do norte da Califórnia ajudou a preservá-lo, deixando-o com uma lombada firme, cores vibrantes e cantos perfeitos, de acordo com um comunicado da Heritage Auctions, de Dallas.

Os três irmãos, na casa dos 50 e 60 anos, não quiseram ser identificados devido à quantia inesperada que receberam, assim como o comprador da banda desenhada, segundo a leiloeira.

"Esta não é simplesmente uma história sobre papel e tinta antigos. Nunca se tratou apenas de um item de coleção. É um testemunho de memória, família e das formas inesperadas como o passado encontra uma forma de voltar até nós", sublinhou um dos irmãos, citando num comunicado divulgado pela leiloeira.