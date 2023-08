Pais de Amy Winehouse lançam livro com textos inéditos da cantora

Mitch e Janis Winehouse decidiram divulgar vários trechos de diários privados que a filha escreveu enquanto ainda era uma adolescente. Amy Winehouse In Her Words será publicado no final de agosto e os lucros reverterão integralmente para a fundação da cantora.



Com uma vida marcada pelo consumo de álcool e drogas e uma luta contra a bulimia, Amy Winehouse foi uma figura irreverente desde sempre. Em alguns dos cadernos em que escreveu os seus pensamentos e expôs aquilo que sentia, admitiu adorar ser "diferente de todos os outros" e reconheceu que se "destacava na multidão".





"Estou feliz por ser diferente. Nunca quis ser como todos os outros. Amo ter o meu próprio estilo. Amo falar alto e falar mal das pessoas. É assim que eu sou", terá escrito num dos seus diários.Mas por vezes, de acordo com o jornal The Telegraph, a dualidade falava mais alto e Amy reconhecia ter um "temperamento" difícil – que assumiu "odiar" – e lamentava ser "fisicamente violenta com aqueles que amo". "Por mais que eu lhes peça desculpa sei que são atitudes que eles nunca esquecerão".Sempre com a honestidade que a caracterizava, questionou-se por diversas vezes sobre se "o amor iria cruzar o seu caminho" e descreveu o tipo de parceiro que procurava."Às vezes penso e pergunto-me se haverá alguém, um homem por aí que seja tão louco quanto eu? Um homem de cabelo escuro, que use óculos para ler e com um estilo verdadeiramente indie? Piercings opcionais e sotaque escocês ou irlandês de preferência!"Mitch e Janis Winehouse, depois da morte da filha, começaram a reler todos os seus escritos e dizem ter encontrado "muita tormenta e miséria".De acordo com a editora, a HarperCollins Publishers, a obra será uma compilação de "textos, letras e fotografias" da cantora que "pinta uma imagem vívida de alguém prodigiosamente talentoso mas problemático"."Amy Winehouse: In Her Words destaca o seu incrível talento para escrever, a sua perspicácia, o seu charme e o desejo de viver (…) Este tributo íntimo traça a sua evolução criativa desde o seu crescimento, no norte de Londres, até ao estrelato global e oferece uma rara visão sobre a rapariga que se tornou numa estrela lendária", pode ler-se no site.Todos os lucros advindos da venda do livro serão encaminhados para a fundação da artista que apoia milhares de jovens vulneráveis e desfavorecidos.Amy Winehouse morreu no dia 23 de julho de 2011, no seu apartamento em Camden, no Reino Unido. Tinha apenas 27 anos e terá consumido demasiado álcool depois de um longo período de reabilitação.