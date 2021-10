Carmen Mola, a Elena Ferrante espanhola que chocou a indústria

Em 2018, Carmen Mola mereceu a admiração da crítica e do público com La Novia Gitana. Três anos depois, chamada a receber o prémio literário Planeta, poucos previram o desfecho.

As entrevistas, quase sempre por email, faziam os mais atentos franzir o sobrolho. Não que na indústria literária fossem poucos os cometas agorafóbicos ou, por força do patriarcado, que houvesse escassez de autoras que se esconderam por detrás de nomes masculinos - como as irmãs Brontë -, ou de iniciais ambíguas, como Louisa May Alcott. Mas numa altura em que a privacidade é um luxo, Carmen Mola agitou as águas.