Um festival com HMB e Avô Cantigas? O Jardim Fest começa sexta

O jardim urbano de Ponta Delgada volta a ter um festival familiar para fechar o verão. Entre sexta (6 de setembro) e domingo (8), o jardim Fest tem cabeças de cartaz como Virgem Suta ou HMB, mas também apresenta Avô Cantigas, não descurando as crianças festivaleiras.

São dois palcos esta quinta edição que conta ainda com uma feira de artesanato, workshops, cinema ao ar livre, street food e um domingo dedicado aos miúdos, com a atuação do Avô cantigas às 16h30, e atividades com o Estúdio 13, produtora de audiovisuais, às 15h.

Sexta e Sábado, o festival organizado pela associação cultural açoriana CRACA cruza diferentes estilos musicais. Os Virgem Suta tocam sexta às 22h, antes do DJ set de Philippe Cohen Solal; nesse dia há ainda a música sul-americana de Paco Piri Piri (19h15) e dos açorianos We Sea (20h30). No sábado, os HMB tocam às 22h e o DJ set fica ao cuidado de Nicola Conte; essa tarde começa, no entanto, às 15h com uma aula solidária de Zumba e segue com a música de Um gajo chamado Keany (18h), de João Luís (19h15) ou Nuno Cabral (20h30).

O bilhete para os três dias custa €15 e para cada um dos dias €10; o bilhete de domingo custa €5; as crianças até aos 10 anos pagam €1.