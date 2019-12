Solrir regressa ao Algarve

Entrar no Ano Novo a rir é a melhor forma de o fazer e o festival SOLRIR é uma boa opção para começar 2020. O mais antigo festival de humor português, que já vai na sua 14.ª edição, regressa ao Palácio dos Congressos do Algarve, em Albufeira, entre 1 a 4 de janeiro.Carlos Pacheco e a revista do Boa Esperança, Eduardo Madeira e Manuel Marques, em Neverending Tour, atuam no primeiro dia. No segundo, é a vez de Fernando Rocha, Adriano Moura, João Seabra e Miguel 7 Estacas. No dia 3, Aldo Lima e Nilton (na foto), e a fechar o festival, Marco Horácio, em Rouxinol Faduncho, e Serafim.