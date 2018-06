Restaurante Café Portugal com nova carta

Café Portugal, no My Story Hotel, aposta numa nova carta com a gastronomia nacional em destaque

É ao som do tremer de voz do fado que o Café Portugal recebe quem lá almoça. Nada é deixado ao acaso, nem mesmo a música que enche a sala.



Com o novo chef, Telmo Morais, a comandar a navegação, o restaurante do My Story Hotel do Rossio aventura-se por novas viagens e maneiras de trabalhar os ingredientes portugueses.



A carta foi recentemente renovada, apresentando agora seis propostas de peixe e carne e uma clara aposta na gastronomia nacional: como entrada, há tártaro de cavala e lascas de bacalhau; como prato principal da terra há plumas de porco com migas e como prato do mar há filete de robalo. Para terminar? Arroz-doce.



Segundo a direcção do restaurante, "o Café Portugal tem um slogan - your secret spot - que é para revelar".



É na história quase centenária do original Café Portugal, que ocupou inicialmente aquele espaço, que este renovado restaurante se inspira. Até 2016, ano em que abriu portas, o edifício, que fica na mais importante praça da capital já tinha sido loja de discos, de jogos de mesa, entre outras ocupações, nenhuma ligada à restauração.





Café Portugal

Pç. Dom Pedro IV, 59, Lisboa



Horário: 10H às 22H30

Preço médio: €25