Paredes de Coura – ou o "Courentão", segundo o crítico

Vodafone Paredes de Coura – ou o confronto com a insustentável leveza dos 40? É um lugar-comum assumir o peso da idade como uma inevitabilidade, como também o é esboçar um queixume moderado sobre a diferença entre o "antes" e o "agora". Chegado aos 40 – que é como ter 6 anos em idade canina e 65 em idade festivaleira – podia dizer que antes é que era; que o espírito da "malta" era diferente, que então se dava valor a este tipo de eventos. Podia não admitir que já não aguento quatro dias de concertos das 17h às 4h mas que aproveito estes dias para uma moleza moderada, em regime de meia-pensão, num turismo rural no meio da montanha. Mas o queixume nunca fez bem a ninguém…

O "Courentão"

Uma das singularidades de Paredes de Coura são os "Courentões": na sua maioria, gente habituada a estas andanças desde tenra idade e muitos são pioneiros das tribos que começaram a frequentar festivais de música no advento na segunda metade da década de 90 (claro, descontado as duas primeiras edições de Vilar de Mouros). Isso, por si só, destaca este festival de outros eventos do género: os seus festivaleiros, na sua maioria, sabem comportar-se e trazem bons ensinamentos da juventude.



É gente que, chegada a esta idade, tem noção que já não faz sentido acampar e, por isso, enche hotéis, pousadas e turismos rurais num raio de 50 km. A economia local agradece-lhes e muito. Alguns trazem os filhos e, com eles, a ideia de que um festival de música nem sempre tem de corresponder a um deboche com drogas e álcool, sem prejuízo dos eventuais "Tristões" que deixam os filhos em casa e dão uso aos sintéticos, talvez para disfarçar o peso da idade. Mas esses não são "Courentões".

Um "Courentão" tanto aprecia Black Midi como New Order e, não obstante ser um melómano relativamente esclarecido, já deixou para trás uma certa insegurança que o poderia levar a gostar de Conan Osíris. Um "Courentão" é alguém que apaziguou o cinismo dos "30´s" e, não obstante, o omnipresente espírito crítico, já não procura ser – pelo menos de forma ostensiva – o Grande Educador do Povo, no que à música diz respeito.



Uma velha Nova Ordem e a Avó Smith

Um "Courentão" não vai em conversas «pseudo-cool» ou «hipsterisadas» e assume, assim mesmo, sem rodeios, que os melhores concertos do festival foram os da velha guarda: New Order e Patti Smith não estiveram em Paredes de Coura para sacudir o pó das carcaças. Pelo contrário, vieram para levantar a poeira do recinto e, sem pretensões ou excessos, foram, na justa medida, os patronos do festival deste ano. Os New Order, agora sem Peter Hook, além de um inesgotável repertório próprio, deram-se ao luxo de relembrar as canções mais carismáticas dos Joy Division e se, no encore, depois de «Atmosphere» já toda a gente se dava por satisfeita, «Love Will Tear us Apart» foi o brinde para uma noite inesquecível. Patti Smith pegou no que não é dela e legitimamente apoderou-se do espírito de Hendrix, Young, Reed para, no final, encerrar em apoteose – e não é arriscado dizer que, neste caso, apoteose é um eufemismo – com «Gloria».

Os outros também

Para referência futura, fique registado que os Car Seat Headrest foram a revelação do festival: houve energia, houve mosh, rodinhas, crowd-surfing e muita euforia, tudo regado a rock. Dizia-me alguém que é assim que os concertos em festivais devem ser sempre.

Já os Deerhunter, que normalmente até são uma das bandas de referência de um "Courentão", perderam-se numa atmosfera demasiado etérea e deslocada. Spiritualized vieram pregar o seu evangelho mas para converter um "Courentão" é preciso mais do que uma mera reverência ao nome e a um unanimismo bacoco. Já o Pregador Father John Misty revelou-se um entertainer competente mas, entre sarcasmo e dança, não estava ali para evangelizar ninguém. Suede foram excessivos, demasiado excessivos.

A canalha

Mesmo que o "Courentão" já não tenha a paciência de outros tempos sabe reconhecer quando os putos sabem estar, como também se sabe rir quando vê casacos de fato-de-treino roxos, pretos, brancos e verdes. É que para um "Courentão" essa indumentária não é irónica…é, tão-só, traumática. No fundo, percebe-se que, na generalidade, a geração sub-30 é gente boa e dá gosto ver adolescentes a cantar as canções que os pais ou os avós ouviam: gente que os soube educar. É claro que é o público mais jovem quem merece todo o destaque: são eles a alma do festival e a cada geração que passa pelas margens do Coura, ainda que algumas tradições se mantenham, dá gosto ver o cunho identitário de cada uma das vagas de canalha que ocupa o espaço todos os anos em meados de Agosto.

O Couraíso?

Paredes de Coura, ainda que o slogan possa indiciar o contrário, não é propriamente o paraíso. Ainda assim, é uma terra bem simpática, que acolhe um dos melhores festivais da península ibérica. Já se vai notando algum «bling bling» excessivo no recinto mas ainda assim mantém um ambiente único, sendo, verdadeiramente, o herdeiro do espírito dos festivais pioneiros.

Quanto ao "Courentão", continua a ocupar o seu lugar no evento mas sabe dar espaço aos mais novos para que, independentemente do cartaz, continuem a ser eles a alma do festival. É que como canta Tim Bernardes («Tudo o que não fiz»), o "Courentão" sabe que "não sou mais criança, eu não sou mais adolescente/ Eu quero-me sentir exatamente onde eu estou…eu quero ficar velho, quero tudo o que eu não fiz".