O estranho Japão light de Yukio Mishima

Fosse ele um escritor medíocre e este livro, repleto de peripécias como um filme de James Bond, com mafiosos e vampiras, pistolas e câmaras escondidas, talvez nem chegasse ao prelo. Porém, Yukio Mishima era brilhante e, apesar de Vida à Venda não estar à altura das suas melhores obras - O Marinheiro que Perdeu as Graças no Mar, o autobiográfico (e homoerótico) Confissões de uma Máscara e a tetralogia O Mar da Fertilidade, com um narrador voyeurista que acompanha as sucessivas reencarnações de uma alma fascinante (em Neve da Primavera, Cavalos em Fuga, O Templo da Aurora e A Queda do Anjo) -, é mais do que parece: nele está inscrito um certo cinismo, reflexo da maneira como o autor olhava para o seu Japão, ainda destruído e em convulsão depois da guerra perdida (a segunda mundial, que acabou com bombas atómicas em Hiroxima e Nagasáqui), mas desesperado para entrar na vertigem do consumo que entretanto se apoderou do mundo.Escrito em 1968 e originalmente publicado, por capítulos, na revista Playboy, Vida à Venda não passa de um livro menor - de linguagem coloquial, algo jocosa, ambiente kitsch, assente em doses exageradas de ação, e com um protagonista politicamente incorreto, que vê a vida humana como mercadoria - na carreira de um autor maior, muitas vezes apontado como candidato ao Nobel. Talvez por isso nunca tenha colhido interesse por parte dos editores portugueses, permanecendo inédito até agora, que a coleção Dois Mundos, dos Livros do Brasil, o publica, numa tradução de Hélder Moura Pereira.A premissa - um homem de 27 anos, farto da sua existência trivial, desemprega-se e põe a vida à venda num anúncio de jornal - é tão simples como o seu desenrolar, em que se sucedem peripécias estranhas, com estranhas personagens como espiões, mafiosos, uma vampira e uma jovem viciada em LSD, que acabam por impedir o protagonista de morrer.A virtude do livro - e aí reside a mestria de Mishima - é combinar na perfeição a frivolidade típica dos romances de cordel ou de aventuras e a profundidade filosófica (ao focar o tema da morte ou a fragilidade das relações) da grande literatura, dita séria, o que era absolutamente inovador no Japão da época e abriu caminho ao surgimento de autores modernos, como Haruki Murakami, com as suas histórias fantasiosas, meio infantis, pontuadas de referências da alta cultura, ou Banana Yoshimoto, com as suas descrições light da juventude nipónica contemporânea.Ainda por cima, lê-se de uma assentada, já que não tem arestas nem detalhes difíceis de deslindar. Portanto, é ideal para o verão, entre interrupções para mergulhos e outras distrações à beira-mar.