O concurso EDP Live Bands está de volta para a 6ª edição

As inscrições para o EDP Live Bands 2019 já estão abertas e decorrem até 24 de março

Promover o talento nacional e dar oportunidade a bandas amadoras de darem o salto para os grandes palcos é o objetivo do concurso EDP Live Bands que está de volta e acaba de abrir inscrições. Os artistas e bandas, de qualquer estilo musical podem candidatar-se até 24 de março.



O concurso surgiu em 2014 e contou até agora com a participação de 1600 bandas. Na última edição, Churky ou Diogo Rico Rodrigues como diz o bilhete de identidade, cantor, compositor e guitarrista foi o grande vencedor.



Este ano, o EDP Live Bands, chega à sexta edição em Portugal e desta vez com novos prémios. Para além de uma atuação no Nos Alive 2019, no Mad Cool Festival em Madrid e da gravação de um CD com a Sony Music, este ano e pela primeira vez na história, os vencedores vão gravar também um videoclipe.





Todas as bandas apuradas para a final vão participar num workshop com especialistas da indústria musical. O jurí conta este ano, com a participação de Tiago Bettencourt que irá atuar na final do concurso dia 24 de maio, no LX Factory em Lisboa.