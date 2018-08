No cinema, não é só o homem-formiga que encolhe...

O filme que estreou a 15 de Agosto nas salas portuguesas não é o único em que há personagens que encolhem. Recordamos outros cinco que já antes nos fizeram pensar: "Parece possível"

Quando se pensa no super-herói com os poderes mais incríveis, a habilidade de encolher até um tamanho subatómico ou ficar monstruosamente grande de acordo com a vontade do seu utilizador poderá não parecer a mais incrível de se obter, principalmente quando na concorrência há o Homem de Ferro ou, correndo para a DC Comics, o Flash (que consegue moldar o continuum espaço-tempo) - e isto sem falar no universo do X-Men.



O Homem-Formiga e a Vespa, nas salas a partir do dia 15, volta a mostrar as peripécias métricas de Scott Lang, que, na Marvel, não é o único herói que encolhe e aumenta e não é certamente o único do cinema. Desde ficção científica a fantasia e comédias, há muitos filmes nos quais, quer por criatividade e inteligência, quer por acidente, pessoas são reduzidas a tamanhos de insectos. De facto, é tão comum que quase parece possível.



O Homem-Formiga poderá não estar na lista dos mais fortes da Marvel, mas tanto Hank Pym (criador das partículas Pym, do fato e do primeiro Homem-Formiga) como Scott Lang (o novo Homem-Formiga, interpretado por Paul Rudd) serão provavelmente das personagens mais inteligentes. Esta sequela, à semelhança do primeiro filme, volta a realçar a sua destreza mental, exibindo as suas rápidas leituras do ambiente à sua volta, que lhe permite manobrar os seus poderes conforme a situação exige - como usar uma carrinha como skate para conseguir apanhar bandidos. De facto, mais do que ter a habilidade de ficar do tamanho de uma formiga ou com uma altura de dez andares - o que motiva uma bizarra comparação sexual no filme, à volta de tamanhos, entre as personagens de Rudd e de Laurence Fishburne - é a sua capacidade para perceber como e quando deve usar os seus poderes (com algumas dicas da Vespa) que lhe permite salvar o mundo de mais uma arma que cairia nas mãos erradas.



Neste novo filme, co-escrito por Paul Rudd e realizado por Peyton Reed, depois de passar dois anos em prisão domiciliária por violar os Acordos de Sokovia durante uma luta dos Vingadores, Lang volta a ter contacto com Hope Van Dyne e Hank Pym, mostrando ter dificuldades em conciliar a sua vida pessoal com o seu novo papel de super-herói. Mais uma vez, é arrastado para uma missão heróica: construir um túnel quântico que permita salvar a filha de Hank Pym, presa num "reino subatómico". Claro que a invenção desperta o interesse de outros, nomeadamente de Ava Starr, mais conhecida por Fantasma, a vilã que consegue tornar-se intangível e manipular diferentes realidades.



...Lembra-se destes cinco?



Attack of the Puppet People, 1958

Um fabricante de bonecos inventa um raio capaz de encolher pessoas após a sua esposa o trocar por um acrobata. Ficção científica com uma volta macabra, a incluir uma colecção de bonecas que são afinal pessoas reais dadas como desaparecidas.



Os Fantasmas Divertem-se, 1988

Não é difícil associar Tim Burton à ideia e estética de encolher uma personagem - ou, no caso, apenas a cabeça dela, numa das cenas mais hilariantes desta comédia sobre um casal recém-falecido que contrata outro fantasma para expulsar uma família viva e irritante da casa onde querem passar a sua eternidade.



Viagem Fantástica, 1966

Clássico do "encolhimento", com citações noutros filmes e séries, passa-se durante a Guerra Fria, com os EUA e a União Soviética a criarem uma tecnologia que permite reduzir pessoas, mas apenas por uma hora - até que um cientista (que entretanto trai a pátria) consegue "esticá-la" por tempo indeterminado. As voltas da narrativa garantem ao público ansiedade constante.



Querida, Encolhi os Miúdos, 1989

Divertido filme para famílias, da Disney, no qual um pai cientista literalmente encolhe os filhos e dois amigos sem querer e tem medo de contar à mulher. Resultado: as crianças têm de fugir de permanentes ameaças e ele passa o tempo todo à procura delas.



Pequena Grande Vida, 2017

Sátira ao mundo contemporâneo e reflexão sobre o futuro da humanidade, o filme de Alexander Payne apresenta um cientista norueguês com uma ideia para resolver o problema da sobrepopulação e das alterações climáticas: o acto irreversível de encolher.