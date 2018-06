Marraquexe além da medina

Apaixonante pelas cores, cheiros e sons, Marraquexe desconcentra-nos: perdemo-nos pelos labirintos dos mercados, provámos-lhe os sabores e ainda nos cruzámos com Yves Saint Laurent

Um pano argiloso que se estende por quilómetros, com relevos montanhosos da cordilheira do Atlas, domina a descida dos céus na aproximação a Marraquexe. O verde surge tímido, primeiro em pequenos remedeios geometricamente perfeitos, depois numa pigmentação descontrolada que alastra até à Cidade Vermelha. Aterrámos, são 16h30. Nos primeiros minutos na estrada cremos que o trânsito flui harmoniosamente. "Esperem até chegarmos à Medina", ironiza uma voz do fundo da carrinha.



Marraquexe é ocre, como se tivesse sido moldada numa oficina de olaria. Sobre ela paira uma luz branca. "É por isso que os edifícios são vermelhos e não brancos, para absorver a luz", esclarece Sílvia Lopes, da delegação portuguesa do Turismo de Marrocos. Com uma arquitectura plana, sem contrastes gritantes (nenhum edifício pode exceder os 77 metros de altura da Koutoubia, a torre da mesquita principal), a cidade divide-se numa parte nova, com ruas paralelas e perpendiculares; e noutra antiga - a Medina - labiríntica, pulsante, confusa, barulhenta, com regras próprias.



O ar desdobra-se em cheiros, dos cavalos que puxam os coches turísticos, do borrego assado com cominhos, "la viande préféré du marroquin", do vapor que sai dos bules de latão com chá de hortelã quente.



A paixão de Saint Laurent

Estamos na rua Yves Saint Laurent, assim chamada desde 2010, dois anos após a morte do estilista, argelino de nascença, marroquino de coração. Fica na entrada do Jardim Majorelle, construído em 1931 pelo pintor francês Jacques Majorelle e adquirido mais tarde, em 1980, pelo estilista e pelo sócio e companheiro Pierre Bergé. Uns passos abaixo surge o Museu Yves Saint Laurent e o fascínio de passear por 5 mil peças de alta-costura, algumas de homenagem a pintores como Picasso, Matisse, Van Gogh ou Georges Braque; mil modelos Rive Gauche (a linha ready to wear de YSL) em que se incluem os icónicos smokings femininos; 15 mil deslumbrantes acessórios, entre luvas, jóias, cintos, chapéus; 35 mil desenhos e esboços que atravessam toda a carreira do estilista e fotos de Catherine Deneuve vestida pelas suas mãos.



A inauguração do museu, em Outubro de 2017, ficou marcada pela presença de outra elegante figura feminina, a Rainha consorte Lalla Salma, naquela que foi a sua última aparição pública antes do divórcio com o Rei Mohammed VI. Pela primeira vez na História de Marrocos, não só um rei casou apenas com uma mulher como permitiu que a sua rainha tivesse uma vida social e política activa, se apresentasse em público sem o tradicional véu e se divorciasse, ainda este ano, dele mesmo.



O azul-Majorelle

O prenúncio de confusão cedo se faz sentir nos acessos à Medina. Cruzadas as portas da fortificação que protege a cidade antiga, não mais as faixas fazem sentido, não mais as filas são respeitadas. Motas rasantes serpenteiam entre carros, pessoas, animais, todas as espécies que se lhes atravessam à frente. Buzinas competem num chinfrim de avisos, vão-se sucedendo os carrinhos ambulantes dos vendedores de fruta.



Pomos um pé no chão e surge de imediato um homem com chapéus nos braços, "take it, take it" e estende-nos um de palhinha. Rimo-nos com a argúcia - a perspicácia vai-se tornando mais rebuscada à medida que nos aproximamos da Praça Jemaa el-Fna. Inscrita como Património Cultural Imaterial da UNESCO em 2008, é a praça mais movimentada de Marraquexe, onde antes se encontravam as caravanas vindas do Saara e da África Subsariana e os comerciantes da Península Ibérica, e onde agora desaguam turistas.



O comércio faz-se à custa de qualquer coisa, de uma foto com uma serpente ao pescoço ou um macaco ao colo, de uma pintura corporal com extracto de hena, até de cartomantes que nos prometem ler o futuro na palma das mãos.



Decidimos entrar nas artérias que saem da praça para nos baralharmos nos souks, nas suas ruas estreitas e atafulhadas que se cruzam com aparente desordem, apesar das placas que nos vão dando pistas sobre a localização dos vários mercados. A bijuteria de um lado, as tapeçarias de outro, novamente a bijuteria e os candeeiros prateados e dourados. Viramo-nos para um outro beco e cruzamos as peles, o intenso odor dos couros. Inversão de marcha e caímos no forno público de onde saem os pães achatados que são vendidos nas ruas.

Lá fora, esbarramos na pastelaria doce e brilhante, envolvida em mel, nas bancas frescas de hortelã, no óleo de argão que cura todas as doenças, nas tâmaras e nos limões, nas laranjas e toranjas, nos cheiros intensos do borrego e dos cominhos.



Desviamo-nos de bicicletas aceleradas e caímos numa ruela silenciosa, como se de repente toda a agitação tivesse ficado num passado longínquo. São assim os souks, inconstantes, imprevisíveis, cheios de barulho e de silêncio, de luz e de escuridão, de aromas frescos e outros tão quentes que nauseiam. Há os homens de pele escura e barba comprida, miúdos com camisolas de clubes de futebol europeus e olhos postos num jogo entre o Kawkab Athlétique de Marrakech e o Al Hoceima, mulheres de cabelos tapados, olhos desviados das câmaras.



Com alguns sacos debaixo do braço, fruto de negociações acesas e engenhosas, somos levados de volta até Jemaa el-Fna para subirmos a um dos seus cafés com varanda a tempo do pôr-do-sol. À medida que se aproxima o final do dia, mais a praça se enche, mais rodas se abrem para ouvir os contadores de histórias, entusiasmados nos gestos e nas palavras que não compreendemos; amontoam-se os restaurantes ambulantes para vender caracóis, sumos de fruta, cuscuz e borrego. A Koutoubia volta a chamar para a oração, são 19h30 - quantos mundos te- remos cruzado numa só tarde?



A SÁBADO viajou a convite do Turismo de Marrocos