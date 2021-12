King's Man: O Início estreia esta quarta-feira

É o terceiro filme da saga King's Man, a agência de espionagem que mistura humor, eficácia e agentes extremamente bem aprumados. Na prequela, que estreia esta quarta-feira, 22 de dezembro, o vilão da história é Rasputine, o conselheiro do Czar Nicolau II. Se é assinante, pode habilitar-se a vários artigos oficiais do filme na página de boas vindas aos assinantes da SÁBADO



THE KING’S MAN: O INÍCIO é realizado por Matthew Vaughn com elenco composto por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, com Djimon Hounsou e Charles Dance.



Com produção de Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling e produção executiva de Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes. The King’s Man é baseado no livro de banda desenhada The Secret Service, de Mark Millar e Dave Gibbons, com história de Matthew Vaughn e argumento de Matthew Vaughn e Karl Gajdusek. The King’s Man: O Início estreia-se nos cinemas em dezembro de 2021.