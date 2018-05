Há nova colectiva na Ermida... e é cheirosa

Experiências imersivas e exposições interactivas andam a tomar de assalto as galerias e os museus. Nowhere Fast, na Travessa da Ermida, em Lisboa, é mais um caso, com o olfacto a ser o sentido em destaque na mostra comissariada por Miguel Matos, que inclui obras de Teresa Gonçalves Lobo, Sven Pritzkoleit e Thomas Mendonça.

Inaugurada a 5 de Maio, junta escultura, desenho, um vídeo e... um cheiro. Todos com uma base em comum, o clássico musical dos anos 80 criado para o filme Streets of Fire (Estrada de Fogo, de 1984), que ganhou fama na voz de Meat Loaf, Nowhere Fast.

Pode ser vista, e cheirada, até 20 de Junho.