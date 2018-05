H de Horácio Frutuoso na Balcony, em Lisboa

A letra do alfabeto que não se lê (e que é associada à hora das decisões importantes) é também a que dá início ao nome do artista que expõe individualmente pela primeira vez na Balcony, em Lisboa: Horácio Frutuoso. H – assim é o título da mostra – é inaugurada a 10 de Maio, pelas 22h, na galeria do chão azul e revela uma série de pinturas a óleo que exploram a palavra escrita e o modo como esta se distribui no espaço.A exposição insere-se no roteiro das artes do bairro de Alvalade, iniciativa que promove a inauguração simultânea em várias galerias: a Vera Cortês mostra fruits and flowers de André Romão, a Uma Lulik apresenta Now I Became Aged de Henrique Pavão e a Maisterravalbuena expõe Trains & Boats & Planes de Cristián Silva, José Damasceno e Nic Hess.BalconyR. Coronel BentoRoma, 12, Lisboa• De 10/5 (22h) a 10/6• 14h-19h30 • Fecha dom.Grátis