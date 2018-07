Gunpowder, a nova série com Kit Harington

Em 1605, um grupo de católicos ingleses tentou fazer explodir o parlamento inglês, sem sucesso. Kit Harington interpreta o visionário da conspiração

A liberdade religiosa é um direito que a democracia garante - mas numa Inglaterra de monarquias a religião do rei soberano era lei. O catolicismo era o inimigo e quem se atrevesse a professar essa fé tinha um destino certo: o da morte. No século XVII traduzia-se em enforcamentos, estripamentos e uma série de outras mortes sádicas e especialmente dolorosas. Pelo medo governava-se um país. Gunpowder é sobre tudo isto e mais: é um thriller de época que recria a Conspiração da Pólvora. Estreia no TV Séries este domingo, 1 de Julho.



Este episódio marcante da história do Reino Unido é revivido nesta minissérie de três episódios. A 5 de Novembro de 1605, um grupo de católicos tentou matar o Rei James I fazendo explodir o parlamento (com barris de pólvora) com ele e os seus apoiantes lá dentro. A tentativa foi denunciada e a conspiração morreu sem sucesso. Este episódio ficou conhecido como o Dia de Guy Fawkes (interpretado por Tom Cullen), o alegado orquestrador da tentativa de assassinato. Contudo, terá sido Robert Catesby que planeou o esquema (Catesby é interpretado por Kit Harington, co-produtor da série e conhecido pelo papel de Jon Snow em A Guerra dos Tronos).



O primeiro episódio começa com uma missa a ser celebrada ilegalmente. Quando a cavalaria do Rei bate à porta, toda a parafernália religiosa tem de ser guardada em compartimentos secretos. Mesmo o padre tem de se esconder. Estamos na casa de uma família católica. Os minutos seguintes não são fáceis de ver - a família é morta em praça pública. Catesby assiste a toda esta selvajaria - e assim é accionado o detonador.



No elenco, outros actores e, destaque são Peter Mullan (Os Filhos do Homem), Mark Gatiss (Negação) e Liv Tyler (O Senhor dos Anéis - O Regresso do Rei).