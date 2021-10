Francesinha poveira: a francesinha de comer à mão

As mais lidas GPS

Foi no café Guarda-Sol, fundado em 1922 e o mais antigo café-bar das praias portuguesas, que surgiu a francesinha poveira. É de comer à mão, mas pode pedi-la aos pedacinhos, para petiscar em grupo

Estávamos em 1962. A francesinha tinha surgido no Porto havia 10 anos e a fama começara a espalhar-se para lá da cidade. No Guarda-Sol, na Póvoa de Varzim, o então proprietário Alberto Gomes Moreira sabia que a queria trazer para o seu café e desafiou António Carriço, especialista de snack na primeira casa de self-service do País, em Cascais, a desenvolver a receita.