Férias: seis atividades para os mais pequenos

Com a chegada das férias escolares, chega também o mesmo dilema de sempre: onde é que as crianças podem ocupar o tempo livre enquanto os adultos estão a trabalhar? Para lhe poupar preocupações, reunimos seis sugestões de norte a sul do País que vão fazer as delícias dos miúdos. Entre atividades com animais, teatro, dança, música e aventuras radicais, não faltam opções para crianças mais ou menos extrovertidas.