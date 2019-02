Crítica de Música: O Material Tem Sempre Razão de Joana Espadinha

Crítica de Pedro Salgado

Joana Espadinha

Pop-rock • Ed. Valentim de Carvalho

A igualmente interessante Voo Raso destaca-se pelo seu ambiente dramático (acentuado pelos coros), num disco que confirma o talento de Joana Espadinha, ao serviço de uma pop personalizada.

Resultado de uma parceria criativa entre Joana Espadinha e o cantor e produtor Benjamim, visando a transição do universo jazzístico, que marcou o percurso da artista, para canções imediatas, O Material Tem Sempre Razão é um álbum marcado pelo otimismo na abordagem a histórias de amor, temas existencialistas e reflexões pessoais, e pelo timbre melódico e sensibilidade da voz de Joana, a abranger a pop dos anos 80, baladas e breves incursões no psicadelismo.O espírito positivo define as faixas mais animadas como Leva-me a Dançar e em particular Pensa Bem, onde a conjugação entre a interpretação apaixonada, a referência aos Fleetwood Mac e o ritmo dançável gera um dos melhores momentos do trabalho.