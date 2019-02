Crítica de Música: Lua Cheia

Uma grande celebração

Em Lua Cheia, o duo constituído por Lourenço Crespo e Leonardo Bindilatti elaborou um conjunto de canções que abordam as vivências urbanas e os anseios da geração jovem no ambiente multicultural de Lisboa. O trabalho engloba sonoridades como pop, r&b e rap, entre outras, demarcando-se do disco anterior (Doce) pela maior simplicidade técnica e consequente acessibilidade.



Complementarmente, os Iguanas apostam na repetição frásica, acentuando a componente rítmica e incorporando melodias interessantes nas suas canções. As melhores faixas do álbum resultam da articulação criativa entre a parte sonora e as letras.



É o caso da pop eletrónica com travo popular de Namorado, a ironia romântica com alusão ao doo-wop (Queridos), o pendor dançante da humorada Manter a Calma e o house libertador de Mais Que Dez.



Globalmente, Lua Cheia celebra da melhor forma a nova geração e o seu enquadramento no tempo presente.



Nota: 4 estrelas



Lua Cheia

Iguanas

Pop-rock • Ed. Cafetra

€11,50