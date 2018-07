Crítica de música: Beyondless, dos Iceage

Iceage

Se alguém achava que o fenómeno do revivalismo pós-punk tinha ficado lá atrás com a queda dos Interpol e a depressão acentuada dos The Editors, a fechar a primeira década do século XXI, eis que a Dinamarca sacrifica quatro jovens, todos na casa dos 20, de forma marcadamente cruel. Beyondless, o quarto disco da carreira dos Iceage, almeja misturar a atmosfera e a sonoridade pós-punk com um sentimento gótico, num mundo pós-grunge - a sensação é a mesma de estar fechado na garagem de um vizinho adolescente, enquanto a sua banda recém-formada ensaia.Desde logo, a interpretação do vocalista oscila entre o desagradável, o sofrido (e sofrível) e "o aprende a cantar porque já passas dos 20 e estranhamente continuam a apostar em ti". As letras e a respectiva dimensão trágica - demasiado elaborada - são banais, apesar de se notar o esforço posto na composição. Por outro lado, a ideia de juntar uma secção de metais à sonoridade praticada também não se afigura como uma solução deslumbrante - mesmo sem ser o pior do álbum. E nem se fale em genuinidade para justificar o que quer que seja: dito de forma simples, Beyondless tem estatuto de ode à banalidade. Sendo um álbum de fusão, que tenta ser uma espécie de elo perdido entre o pós-punk e o gótico, a concretização fica aquém do propósito. A melhor forma de passar a gostar de Beyondless é ficar em cativeiro, numa cave, obrigado a ouvir o disco durante uma semana, até que espigue alguma patologia semelhante à síndrome de Estocolmo, tal e qual a vítima que desenvolve um conjunto de sentimentos empáticos perante o agressor.Nota: 1 estrela e meiaPós-punkEd. Matador