Ultrapassamos as portas da estação central e, sem pudor, Antuérpia abraça-nos com os seus impróprios 30 graus. Não era esta a receção que esperávamos de uma cidade do centro norte europeu. "Está bom tempo para beber cerveja", diz alguém, colhendo de imediato um aplauso geral. Para o propósito da viagem, é bom sermos bafejados por altas temperaturas - afinal, temos um Fórum Brewers of Europe e muitas provas pela frente.O fórum, na segunda edição, terá 1.200 participantes de 45 nacionalidades. Uma comitiva liderada pela Cervejeiros de Portugal, a associação que promove o setor no País unindo 14 produtores em torno da dignificação e da literacia cervejeira portuguesa, representa Portugal. A SÁBADO foi convidada a acompanhar essa participação.Francisco Gírio, secretário-geral da Cervejeiros de Portugal, começa por trazer números para a conversa (por esta altura estacionada no De Konincklijke Snor pub com uma Belgian Pale Ale em cima da mesa). "2017 foi um ano excecional: o consumo aumentou cerca de 8%. Em 2018 as condições climatéricas foram péssimas em Portugal, ainda assim conseguimos fechar o ano com números positivos, crescendo 0,5% face ao ano anterior. Este ano, com a melhoria do clima, esperamos ter um consumo mais positivo, até porque o turismo não está a decrescer por aí além e a economia continua estável."Começamos no Brouwershuis, um edifício que em tempos forneceu água para várias fábricas da rua Adriaan Brouwersstraat (mais conhecida como Brewery Street) e que foi transformado em museu em 1933.

