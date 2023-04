Tem o mesmo nome do título original do filme de 1988 de David Cronenberg (Dead Ringers), mas não é exatamente uma adaptação. É, isso sim, ponto de partida para uma viagem bem diferente, em forma de minissérie em 6 episódios.



Dead Ringers chega à Prime Video esta sexta-feira, 21 de abril mas não é preciso conhecer o filme para a perceber. É um thriller que se joga no feminino: aqui é Rachel Weisz, e não Jeremy Irons (que entrou no filme), quem tem um papel duplo.



Muda muita coisa. E um dos trunfos da série é mesmo a protagonista, que depois de uma longa e premiada carreira no cinema chega à era do streaming com um (duplo) papel à altura.