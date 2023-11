Assista à comédia musical LOL & POP com a SÁBADO

A comédia musical LOL & POP, com Henry Ferreira e Rafael Santos, vai passar por Lisboa e pelo Porto em novembro.



O espetáculo combina o stand up comedy com a música e será exibido no Teatro Bocage, em Lisboa, e no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.





O duo vai interpretar as canções Fado Vegano, Macho Alfa Digital ou Guita prá Gota.Se for assinante da, pode ir assistir a LOL & POP no dia 11 de novembro às 21h30 no Teatro Bocage, em Lisboa, ou no dia 25 de novembro às 21h30 no Estúdio Latino no Teatro Sá da Bandeira no Porto. Atem dez convites duplos para oferecer aos 10 primeiros participantes.