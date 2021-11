About You celebra chegada a Portugal

Lisboa, 25 de outubro ano da graça de 2021, exatamente dois dias antes de Portugal entrar numa nova crise política, estalaram fogos de artificio à beira do Tejo e o antigo restaurante Bica do Sapato tornou-se a meca de artistas de televisão, modelos e essa nova vaga de famosos que dão pelo nome de influencers. A boa nova? A chegada a Portugal da plataforma de moda online alemã About You.