Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. O espetáculo musical Disney in Concert 2023, da Lisbon Film Orchestra, realiza-se esta sexta-feira, 6 de maio, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, seguindo depois para o Super Bock Arena, no Porto, a 13 de maio.



Temas de filmes como O Rei Leão, Frozen - O Reino do Gelo, Hércules, A Princesa e o Sapo, vão ser interpretados por 56 músicos e quatro cantores: David Ripado, Patrícia Duarte, Ricardo Ferreira e Vânia Blubird. O espetáculo musical é sincronizado com imagens projetadas em tela dos clássicos da Disney. Os bilhetes custam entre €18 e €38.







Lama Teatro, Carripana Sofia Marques Ferreira

2. O MOCHILA — Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, organizado pela companhia LAMA Teatro, regressa para uma 3ª edição que se estende até 14 de maio. Desta vez o festival divide-se em vários espaços culturais de três concelhos algarvios: Faro, Lagos e Loulé.A programação vai incluir três espetáculos de artistas e companhias internacionais, como o On Air, do italiano Andrea Fidelio e A La Fresca, da Companhia Anna Confetti. Além disso, vão marcar presença companhias de teatro portuguesas como o Teatro Praga, que apresenta o espetáculo Hamlet Sou Eu e o LAMA Teatro que apresenta Carripana, a 6 de maio. No domingo, 7 de maio, as crianças são convidadas a assistir a um concerto de B.Fachada, em Loulé.

3. A peça A Omissão da Família Coleman, do dramaturgo Claudio Tolcachir, vai estar em cena, até 27 de maio, no Teatro da Politécnica, em Lisboa. Apresentada pela companhia Artistas Unidos, a narrativa acompanha uma família à beira da dissolução e aborda temas como o absurdo da vida quotidiana e o desamparo humano. Pode consultar toda a programação disponível no site.



4. A LAAF (Lisbon Art and Antiques Fair) apresenta até 27 de maio a sua 20ª edição, na Cordoaria Nacional, em Lisboa. Organizado pela APA – Associação Portuguesa dos Antiquários, o evento

da LAAF conta com 32 expositores (associados e convidados) com peças provenientes de antiquários, joalharia, design e galerias de arte contemporânea.

5. A peça MasterClass vai em cena no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, esta sexta-feira, 6 de maio, às 19h30. Foi criada a partir do trabalho cómico de Adrienne Truscott, aliado à dramaturgia da companhia Brokentalkers. Os bilhetes custam €12.6. Com texto de Ricardo Correia, a peça Call Center aborda a história de Marta, que como muitas outras pessoas, está presa a uma rotina que a impede de seguir os seus sonhos. Até ao próximo domingo, 7 de maio, o espetáculo vai estar em cena no Espaço Boutique da Cultura, em Lisboa, às 21h30. Os bilhetes estão à venda por €8.